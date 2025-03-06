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«Сначала травма, потом развод – не понимал, как жить дальше. Никто не пишет, я никому не пишу – такое одиночество, что страшно». Экс-игрок «Спартака» Давыдов о том, почему не играл 2 года

Денис Давыдов рассказал, почему два года не играл в футбол.

29-летний Денис Давыдов – воспитанник «Спартака». За основную команду красно-белых нападающий провел 37 матчей. Последним клубом игрока в Мир РПЛ были «Химки». 

Этой зимой Давыдов проходил сборы в Абу-Даби с медиаклубом «БроукБойз». 

 – Ты сказал: «Мало, кто готов был дать мне возможность набрать форму». Куда еще обращался?

– Я никуда не хотел идти. Все изменила поездка в Мурманск. 

Дима [Егоров, президент «БроукБойз»] написал: «Погнали с нами». Сейчас понимаю: это лучшая поездка в жизни. Ты ни к кому не привязан, собрались мужиками, просто отдыхали, кайфовали – все в меру и по-доброму.

Потрясающая еда – настоящая морская. Ну и природа: Териберка – другой мир. Я бывал на Эльбрусе, но тут поразило еще больше. Просто вау. Очень советую – никаких Абу-Даби, просто Мурманск. 

Та поездка меня и вытащила. 

– Откуда?

– Я два года толком не играл в футбол – сначала травма, потом развод. Одно на другое наложилось. Было непросто, но мы справились. 

– У тебя была депрессия?

– Нет. Но год я вообще не мог понять, как жить дальше без человека. Захожу домой – [нашей] собаки нет, жены нет, никого.

– Как ты этот год провел – лежал и смотрел в потолок?

– Просто отдыхал – так можно выразиться. 

Ты не на сборах, ты – нигде. Твои все тренируются, играют, а я… Январь, февраль, март [2023-го] – самое ужасное было. Хотелось реально, чтобы кто-то пришел и помог. А никого нет. 

И вот я сижу один – у себя загородом. Впереди что? Ничего. Воздух, баня, свободное плавание. Никто не пишет, я никому не пишу. И пошла колея. Такое одиночество, что страшно.

Не знал, чем закрыть эту пустоту. Просто сидишь дома и… Хотел даже предложить «Химкам»: «Давайте приеду на сборы? Хотя бы по кругу похожу». Но глупо это, зачем?

– Сколько дней подряд ты так отдыхал?

– До августа, наверное.

– Как супруга объяснила, что уходит?

– Скажу так: я в любом случае благодарен ей – за все.

Дай бог, у нее все хорошо. Желаю только добра и семейного счастья. 

– Как ты со дна выбирался?

– В августе случилось приятное событие: позвали в «Народную команду». Ваня Стронг написал – не знаю, где бы я был, если бы не это сообщение. Все же думают: «Что ему писать? Он никуда не захочет выбираться».

В «Народной» приятный вайбик сложился, но когда сезон [Медиалиги] закончился – я опять чуть провалился. А потом встретил девушку. Мы были знакомы – по общей компании, но тогда стали общаться. Потихоньку прошлая жизнь забывалась, – рассказал Давыдов в интервью Спортсу”.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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