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Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Тоттенхэм» сыграет с АЗ, «Фенербахче» Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» – «Атлетик»

В Лиге Европы пройдут первые матчи 1/8 финала.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Сосьедадом» без Арсена Захаряна, «Тоттенхэм» – с АЗ, «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» встретится дома с «Атлетиком».

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финала
АФАС-стадион
АЗ Алкмар
До матча
-XG-
Тоттенхэм
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финала
Национальный стадион
ФКСБ
До матча
-XG-
Лион
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финала
Реале Арена
Реал Сосьедад
До матча
-XG-
Манчестер Юнайтед
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финала
Шюкрю Сараджоглу
Фенербахче
До матча
-XG-
Рейнджерс
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финала
Аспмюра
Буде-Глимт
До матча
-XG-
Олимпиакос
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финала
Йохан Кройфф Арена
Аякс
До матча
-XG-
Айнтрахт Ф
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финала
Олимпийский стадион
Рома
До матча
-XG-
Атлетик
Коэффициенты
Европа. Лига Европы 6 марта 20:00
1/8 финала
Доосан-Арена
Виктория Пльзень
До матча
-XG-
Лацио
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРейнджерс
logoРеал Сосьедад
logoЛига Европы УЕФА
logoАЗ
logoМанчестер Юнайтед
logoЛион
logoТоттенхэм
logoФенербахче
logoФКСБ
logoБуде-Глимт
logoВиктория Пльзень
logoАтлетик
logoЛацио
logoАякс
logoОлимпиакос
logoАйнтрахт Франкфурт
logoРома
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