Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Тоттенхэм» сыграет с АЗ, «Фенербахче» Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» – «Атлетик»
В Лиге Европы пройдут первые матчи 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Сосьедадом» без Арсена Захаряна, «Тоттенхэм» – с АЗ, «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» встретится дома с «Атлетиком».
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
1/8 финалаАФАС-стадион
1/8 финалаНациональный стадион
1/8 финалаРеале Арена
До матча
-XG-
1/8 финалаШюкрю Сараджоглу
До матча
-XG-
1/8 финалаАспмюра
До матча
-XG-
1/8 финалаЙохан Кройфф Арена
До матча
-XG-
1/8 финалаОлимпийский стадион
1/8 финалаДоосан-Арена
До матча
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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