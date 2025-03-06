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Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Эстафета. Клэбо и Валнес выступят за Норвегию, Ангер и Поромаа – за Швецию, Лапалю и Делож – за Францию

6 марта на чемпионате мира по лыжам в Тронхейме пройдет мужская эстафета.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия (Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге, Харальд Амундсен, Йоханнес Клэбо)

2. Финляндия (Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Реми Линдхольм, Лаури Вуоринен)

3. Германия (Флориан Нотц, Альберт Кухлер, Фридрих Мох, Янош Бруггер)

4. Франция (Реми Бурден, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Матис Делож)

5. Канада (Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Макс Холлманн, Оливье Левейе)

6. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Эдвин Ангер)

7. США (Джеймс Шунмейкер, Зак Кеттерсон, Кевин Болджер, Бен Огден)

8. Швейцария (Сирил Фендрих, Йонас Бауманн, Джейсон Рюеш, Валерио Гронд)

9. Италия (Джованни Тикко, Федерико Пеллегрино, Давиде Грац, Симоне Дапра)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
лыжные гонки
эстафета
результаты
Бен Огден
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Йонас Бауманн
logoХаральд Амундсен
Оливье Левеиль
Ристоматти Хакола
Джеймс Шунмейкер
logoсборная Франции
Альберт Кюхлер
logoсборная Канады
logoЙенс Бурман
logoМартин Левстрем Ниенге
Давиде Грац
logoЭрик Валнес
logoЙоханнес Клэбо
Лаури Вуоринен
logoсборная США
Трульс Гиссельман
logoсборная Швеции
Реми Бурден
Сирил Фендрих
Уго Лапалю
Антуан Сир
Флориан Нотц
Валерио Гронд
Вилле Ахонен
Кевин Болджер
Матис Делож
Янош Бруггер
Ксавье Маккивер
сборная Германии (лыжные гонки)
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии
Эдвин Ангер
logoВильям Поромаа
Фридрих Мох
Реми Линдхольм
logoсборная Норвегии
logoФедерико Пеллегрино
Жюль Лапьер
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