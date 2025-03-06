Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Эстафета. Клэбо и Валнес выступят за Норвегию, Ангер и Поромаа – за Швецию, Лапалю и Делож – за Францию
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
Эстафета
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Норвегия (Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге, Харальд Амундсен, Йоханнес Клэбо)
2. Финляндия (Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Реми Линдхольм, Лаури Вуоринен)
3. Германия (Флориан Нотц, Альберт Кухлер, Фридрих Мох, Янош Бруггер)
4. Франция (Реми Бурден, Уго Лапалю, Жюль Лапьер, Матис Делож)
5. Канада (Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Макс Холлманн, Оливье Левейе)
6. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Эдвин Ангер)
7. США (Джеймс Шунмейкер, Зак Кеттерсон, Кевин Болджер, Бен Огден)
8. Швейцария (Сирил Фендрих, Йонас Бауманн, Джейсон Рюеш, Валерио Гронд)
9. Италия (Джованни Тикко, Федерико Пеллегрино, Давиде Грац, Симоне Дапра)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
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