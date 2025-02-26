«Аэрофлот Опен». Непомнящий, Раппорт, Дубов, Грищук, Табатабаи, Садхвани сыграют на турнире

Непомнящий, Раппорт, Дубов, Грищук, Табатабаи сыграют на «Аэрофлот Опен».

Международный турнир по шахматам пройдет в Москве с 1 по 6 марта.

«Аэрофлот Опен»

Москва, Россия

1-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени (1 марта), прямая трансляция – в VK-группе Федерации шахмат России .

Участники

Ян Непомнящий (Россия)

Рихард Раппорт (Венгрия)

Даниил Дубов (Россия)

Амин Табатабаи (Иран)

Андрей Есипенко (Россия)

Владислав Артемьев (Россия)

Раунак Садхвани (Индия)

Александр Грищук (Россия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан)

Айк Мартиросян (Армения)

Сунилдут Лина Наранаян (Индия)

Александр Шиманов (Россия)

Полина Шувалова (Россия)

Денис Лазавик (Беларусь)

Айдын Сулейманлы (Азербайджан)

Иван Землянский (Россия)

Роман Шогджиев (Россия)

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет в 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным показателям.