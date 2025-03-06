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  • Рантанен не готов принять предложение «Каролины» о новом контракте до дедлайна. «Харрикейнс» изучают рынок на предмет интереса к форварду
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Рантанен не готов принять предложение «Каролины» о новом контракте до дедлайна. «Харрикейнс» изучают рынок на предмет интереса к форварду

Микко Рантанен пока не готов принять предложение «Каролины» о новом соглашении.

Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» предложили форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».

Контракт Рантанена с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

«Как и следовало ожидать, источники в лиге подтверждают, что «Каролина» получила разъяснения от Микко Рантанена: он пока не готов принимать решение относительно предложенного контракта до дедлайна.

В связи с этим «Каролина» ведет переговоры с другими клубами и оценивает реальный интерес к игроку на рынке обменов», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн

Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Харрикейнс».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
Пьер ЛеБрюн
logoМикко Рантанен
деньги
возможные переходы
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