Рантанен не готов принять предложение «Каролины» о новом контракте до дедлайна. «Харрикейнс» изучают рынок на предмет интереса к форварду
Микко Рантанен пока не готов принять предложение «Каролины» о новом соглашении.
Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» предложили форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».
Контракт Рантанена с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
«Как и следовало ожидать, источники в лиге подтверждают, что «Каролина» получила разъяснения от Микко Рантанена: он пока не готов принимать решение относительно предложенного контракта до дедлайна.
В связи с этим «Каролина» ведет переговоры с другими клубами и оценивает реальный интерес к игроку на рынке обменов», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Харрикейнс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости