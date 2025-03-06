Рантанен не готов принять предложение «Каролины» о новом контракте до дедлайна. «Харрикейнс» изучают рынок на предмет интереса к форварду

Микко Рантанен пока не готов принять предложение «Каролины» о новом соглашении.

Ранее сообщалось , что «Харрикейнс» предложили форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».

Контракт Рантанена с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

«Как и следовало ожидать, источники в лиге подтверждают, что «Каролина» получила разъяснения от Микко Рантанена : он пока не готов принимать решение относительно предложенного контракта до дедлайна.

В связи с этим «Каролина » ведет переговоры с другими клубами и оценивает реальный интерес к игроку на рынке обменов», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн .

Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Харрикейнс».