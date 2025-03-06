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Александр Большунов: «Если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо»

Александр Большунов заявил, что его целью является выступление на Олимпиаде.

– Есть ли чуйка, что допуск приближается? Что мы должны быть готовы в любой момент вернуться и показать себя?

– Для меня это одна из главных целей. Это то, что будет двигать меня вперед. Потому что если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо. Нужны мировые старты и тренироваться для того, чтобы быть лучшим в мире.

– Держите в уме потенциальный допуск?

– Один процент есть – и я буду стараться даже к этому одному проценту готовиться и биться.

– А мы думаем, больше одного.

– Ну если будет больше, то это уже хорошая новость, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
logoАлександр Большунов
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