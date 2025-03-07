Рубиалес обжаловал приговор о штрафе в 10 800 евро по делу о поцелуе с Эрмосо. Адвокат считает, что «наличие сексуального умысла» не было доказано

Луис Рубиалес обжаловал приговор по делу о поцелуе.

В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – 10 800 евро.

Рубиалес подал апелляцию, потребовав отменить решение о штрафе. Адвокат Ольга Тубау настаивает, что поцелуй был проявлением радости в момент празднования победы, а не посягательством на сексуальную свободу футболистки.

Сторона экс-главы RFEF подчеркивает, что для вынесения обвинительного приговора в данном случае необходимо доказать «наличие сексуального умысла», а это не было сделано. Это считается главным аргументом среди представленных в апелляции.

В качестве дополнительного аргумента Тубау указывает на «непоследовательность» заявлений футболистки. По мнению юриста, поведение Эрмосо после матча совершенно нехарактерно для случаев с такими преступлениями.

Наконец, защита Рубиалеса прибегает к принципу «In dubio pro reo», предполагающему, что сомнительные моменты толкуются в пользу подсудимого. В данном случае, считает адвокат, есть «обоснованное сомнение» в том, был ли этот поцелуй актом насилия на сексуальной почве.

Эрмосо обжаловала приговор Рубиалесу. Сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро