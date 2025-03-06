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Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей чемпионатов мира. На его счету 14 побед

Йоханнес Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству побед на ЧМ.

Сегодня Клэбо в составе сборной Норвегии стал победителем в эстафете.

Это 14-е золото чемпионатов мира для норвежца. Он опередил своего соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 золотых медалей. 

Также Йоханнес сравнялся по числу побед на ЧМ с россиянкой Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг. Абсолютный рекорд чемпионатов мира – 18 золотых медалей – принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген.

На ЧМ-2025 в Тронхейме Клэбо взял золото в 5 гонках из 5. Осталась одна гонка – коньковый масс-старт на 50 км. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Клэбо
рекорды
лыжные гонки
logoТереза Йохауг
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