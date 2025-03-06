Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей чемпионатов мира. На его счету 14 побед

Йоханнес Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству побед на ЧМ.

Сегодня Клэбо в составе сборной Норвегии стал победителем в эстафете.

Это 14-е золото чемпионатов мира для норвежца. Он опередил своего соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 золотых медалей.

Также Йоханнес сравнялся по числу побед на ЧМ с россиянкой Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг . Абсолютный рекорд чемпионатов мира – 18 золотых медалей – принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген.

На ЧМ-2025 в Тронхейме Клэбо взял золото в 5 гонках из 5. Осталась одна гонка – коньковый масс-старт на 50 км.