Бобровский делит с Тони Эспозито 10-е место в истории НХЛ по числу побед (423). У идущего 9-м Планта – 437

Сергей Бобровский делит с Тони Эспозито 10-е место в истории НХЛ по числу побед.

Вратарь «Флориды» сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата лиги с «Коламбусом» (3:0), отразив 16 бросков.

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 27 побед в 42 играх. Всего в рамках регулярок – 423 в 742 играх.

Бобровский догнал Тони Эспозито и делит с ним 10-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей.

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 573 в 1046), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971) и Жак Плант (437 в 837).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (389) занимает 14-е место в истории НХЛ . На 13-м идет Крис Осгуд (391), на 12-м – Лундквист (399, лидер среди вратарей из Европы). Рекорд лиги у Бродера (649).