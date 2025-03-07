Мичков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ вместе с Селебрини

Матвей Мичков забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Форвард «Филадельфии» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:4).

На счету 20-летнего россиянина стало 46 (20+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «минус 10». В гонке бомбардиров среди новичков Матвей идет на 2-м месте, уступая 3 балла защитнику «Монреаля » Лэйну Хатсону .

При этом он возглавляет гонку снайперов среди новичков вместе с форвардом «Сан-Хосе » Макклином Селебрини , сегодня забившим «Колорадо» (всего 20 шайб в 52 играх).

Сегодня Мичков (16:53, 1:22 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил малый штраф в первом периоде за атаку вратаря. Большинство канадский клуб реализовал.