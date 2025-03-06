Шахбокс признан официальным видом спорта в России
Министерство спорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта.
Об этом сообщается в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.
В октябре сборная России по шахбоксу заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который проходил в Армении.
Шахбокс – гибридный вид спорта, где партии в шахматы проходят поочередно с боксерскими раундами.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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