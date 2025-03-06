Шахбокс признан официальным видом спорта в России

Министерство спорта РФ включило шахбокс во Всероссийский реестр видов спорта.

Об этом сообщается в приказе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В октябре сборная России по шахбоксу заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который проходил в Армении.

Шахбокс – гибридный вид спорта, где партии в шахматы проходят поочередно с боксерскими раундами.