Алиссон – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора
Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Вратарь «Ливерпуля» сыграл на ноль в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (1:0) и совершил 9 сэйвов.
Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Родриго, забивший гол в матче с «Атлетико» (2:1).
Третьим стал форвард «Баварии» Харри Кейн, сделавший дубль в игре с «Байером» (3:0), четвертым – полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, отметившийся дублем и голевой передачей в матче с ПСВ (7:1).
«Это лучший матч в моей жизни». «ПСЖ» сделал все для победы – но Алиссон спас «Ливерпуль» и помог выиграть пасом!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Лиги чемпионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости