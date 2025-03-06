21

Алиссон – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора

Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вратарь «Ливерпуля» сыграл на ноль в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (1:0) и совершил 9 сэйвов.

Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Родриго, забивший гол в матче с «Атлетико» (2:1).

Третьим стал форвард «Баварии» Харри Кейн, сделавший дубль в игре с «Байером» (3:0), четвертым – полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, отметившийся дублем и голевой передачей в матче с ПСВ (7:1).

«Это лучший матч в моей жизни». «ПСЖ» сделал все для победы – но Алиссон спас «Ливерпуль» и помог выиграть пасом!

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Лиги чемпионов
logoЛига чемпионов УЕФА
рейтинги
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoАлиссон
logoХарри Кейн
logoМартин Эдегор
logoБавария
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoРодриго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
9 сэйвов Алиссона в матче с «ПСЖ» – повторение рекорда плей-офф ЛЧ. Куртуа и Лунин делали это раньше
43вчера, 11:01
Алиссон об 1:0 с «ПСЖ»: «Лучший матч в моей жизни, возможно. Тяжелый вечер со счастливым концом – в ответной встрече сыграем лучше, надеюсь»
465 марта, 22:37
Луис Энрике о 0:1: «ПСЖ» был гораздо лучше «Ливерпуля», это очень несправедливо. Их лучшим игроком был вратарь»
1095 марта, 22:31
Главные новости
Кисляк об Облякове: «Топовый, недооцененный игрок. Скрытый лидер, как Джака или Виртц в «Байере». Русский Виртц, получается»
15 минут назад
Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
212 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
33сегодня, 05:21
Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»
1352 минуты назад
Скоулз о серии Хейлунда без голов из 19 игр: «У него и моментов-то нет. Он слишком много бегает. Иногда лучше просто стоять впереди, по центру»
28сегодня, 06:33
«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости
4сегодня, 06:10
«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)
6сегодня, 06:00
Месси пропустил 2-й матч подряд из-за перенапряжения мышц. У форварда «Интер Майами» 2+2 в 3 играх сезона
30сегодня, 04:37
«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых
26сегодня, 04:17
Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх
11сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграет с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
6 минут назад
Пьянич об изучении русского: «Понимаю уже гораздо больше, язык похож на балканские. Нужно еще чуть времени, но я продвигаюсь»
625 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Шабаб», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»
326 минут назад
Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»
238 минут назад
Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»
9сегодня, 07:09
Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»
8сегодня, 06:55
«Локомотив» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
1сегодня, 06:43
Срджан Бабич: «Спартак» способен бороться за золото. С «Рубином» предстоит непростой матч»
6сегодня, 06:13
«Пари НН» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5сегодня, 05:45
Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Черноморца», «Сочи» сыграет с «Уралом» в воскресенье
1сегодня, 05:35