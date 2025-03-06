Алиссон – игрок недели в ЛЧ. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора

Алиссон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вратарь «Ливерпуля » сыграл на ноль в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ » (1:0) и совершил 9 сэйвов.

Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Родриго, забивший гол в матче с «Атлетико» (2:1).

Третьим стал форвард «Баварии» Харри Кейн, сделавший дубль в игре с «Байером» (3:0), четвертым – полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, отметившийся дублем и голевой передачей в матче с ПСВ (7:1).

«Это лучший матч в моей жизни». «ПСЖ» сделал все для победы – но Алиссон спас «Ливерпуль» и помог выиграть пасом!