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Кубок мира. Спринт. Райт стартует 36-м, Перро – 40-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Йоханнес Бо – 56-м, Стремсхайм – 60-м

6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Спринт

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

4. Симон Эдер (Австрия)

6. Михал Крчмарж (Чехия)

8. Йеспер Нелин (Швеция)

15. Теро Сеппяля (Финляндия)

18. Данило Ритмюллер (Германия)

20. Филипп Хорн (Германия)

26. Лукас Хофер (Италия)

30. Мартин Понсилуома (Швеция)

32. Юстус Штрелов (Германия)

34. Никлас Хартвег (Швейцария)

36. Кэмпбелл Райт (США)

38. Йоханнес Кюн (Германия)

40. Эрик Перро (Франция)

42. Вебьорн Сорум (Норвегия)

44. Яков Фак (Словения)

46. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

48. Фабьен Клод (Франция)

50. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

52. Кентен Фийон-Майе (Франция)

54. Эмильен Жаклен (Франция)

56. Йоханнес Бо (Норвегия)

58. Тарьей Бо (Норвегия)

60. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

62. Томмазо Джакомель (Италия)

64. Филипп Наврат (Германия)

66. Дмитрий Пидручный (Украина)

68. Мартин Ульдал (Норвегия)

Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoКубок мира по биатлону
спринт
результаты
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logoЭрик Перро
logoсборная Франции
logoсборная Германии
logoФилипп Наврат
logoЭмильен Жаклен
logoДмитрий Пидручный
logoСимон Эдер
logoТоммазо Джакомель
logoФабьен Клод
logoЭндре Стремсхайм
logoФилипп Хорн
logoсборная Швеции
logoсборная Украины
logoЮстус Штрелов
logoсборная Чехии
logoСебастьян Самуэльссон
logoКентен Фийон-Майе
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Словении
logoсборная Австрии
logoКэмпбелл Райт
logoМартин Понсилуома
logoсборная Норвегии
logoТеро Сеппяля
logoЛукас Хофер
logoсборная США
logoМартин Ульдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоханнес Бо
logoВебьорн Сорум
logoТарьей Бо
logoсборная Финляндии
logoЙеспер Нелин
logoсборная Италии по биатлону
logoЙоханнес Кюн
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