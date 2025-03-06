Кубок мира. Спринт. Райт стартует 36-м, Перро – 40-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Йоханнес Бо – 56-м, Стремсхайм – 60-м

6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Мужчины Спринт Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Старт-лист 4. Симон Эдер (Австрия) 6. Михал Крчмарж (Чехия) 8. Йеспер Нелин (Швеция) 15. Теро Сеппяля (Финляндия) 18. Данило Ритмюллер (Германия) 20. Филипп Хорн (Германия) 26. Лукас Хофер (Италия) 30. Мартин Понсилуома (Швеция) 32. Юстус Штрелов (Германия) 34. Никлас Хартвег (Швейцария) 36. Кэмпбелл Райт (США) 38. Йоханнес Кюн (Германия) 40. Эрик Перро (Франция) 42. Вебьорн Сорум (Норвегия) 44. Яков Фак (Словения) 46. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) 48. Фабьен Клод (Франция) 50. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 52. Кентен Фийон-Майе (Франция) 54. Эмильен Жаклен (Франция) 56. Йоханнес Бо (Норвегия) 58. Тарьей Бо (Норвегия) 60. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 62. Томмазо Джакомель (Италия) 64. Филипп Наврат (Германия) 66. Дмитрий Пидручный (Украина) 68. Мартин Ульдал (Норвегия) Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место