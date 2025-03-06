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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Реал Сосьедад» – 1:1. Зиркзе забил, Ойарсабаль сравнял с пенальти за руку Бруну

«Ман Юнайтед» сыграл вничью в гостях с «Сосьедадом» (1:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джошуа Зиркзе забил на 57-й минуте. Микель Ойарсабаль реализовал пенальти на 70-й. 11-метровый назначили после видеопросмотра за попадание мяча в руку Бруну Фернандеша.

Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финала
Реале Арена
Реал Сосьедад
Матч завершен
1 - 1
1.26XG0.98
Манчестер Юнайтед
Коэффициенты
Матч окончен
Сучич   Оласагасти
88’
88’
Йоро   Линделеф
88’
Зиркзе   Коллиер
Кубо   Беккер
81’
78’
Гарначо   Эриксен
  Ойарсабаль
70’
Туррьентес   Марин
63’
Барренечеа   Оускарссон
63’
Элустондо   Арамбуру
63’
57’
  Зиркзе
56’
Бруну Фернандеш
Субельдия
49’
2тайм
Перерыв
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Элустондо (Арамбуру, 63), Сучич (Оласагасти, 88), Туррьентес (Марин, 63), Мендес, Барренечеа (Оускарссон, 63), Ойарсабаль, Кубо (Беккер, 81), Марреро, Хави Лопес, Траоре, Арамбуру, Мартин, Бейтиа, Оласагасти, Серхио Гомес, Марин, Оускарссон, Беккер, Марьескуррена
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Онана, Мазрауи, де Лигт, Йоро (Линделеф, 88), Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Зиркзе (Коллиер, 88), Хейлунд, Гарначо (Эриксен, 78), Харрисон, Ми, Линделеф, Хевен, Амасс, Эриксен, Коллиер

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Сосьедад
онлайны
logoЛига Европы УЕФА
logoДжошуа Зиркзе
logoМикель Ойарсабаль
logoБруну Фернандеш
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