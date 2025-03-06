Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Реал Сосьедад» – 1:1. Зиркзе забил, Ойарсабаль сравнял с пенальти за руку Бруну
«Ман Юнайтед» сыграл вничью в гостях с «Сосьедадом» (1:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Джошуа Зиркзе забил на 57-й минуте. Микель Ойарсабаль реализовал пенальти на 70-й. 11-метровый назначили после видеопросмотра за попадание мяча в руку Бруну Фернандеша.
Европа. Лига Европы 6 марта 17:45
1/8 финалаРеале Арена
Матч завершен
1 - 1
1.26XG0.98
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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