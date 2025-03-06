Кузнецов о Ротенберге: «У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем. Вокруг СКА постоянно интриги и скандалы – это мешает. Внутри коллектива ничего этого нет»

Евгений Кузнецов высказался о своих взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. В текущем сезоне на его счету 37 (12+25) очков в 38 матчах при полезности «плюс 14».

«У меня в клубе все хорошо. У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем и со всеми другими.

Я со многим сталкивался, но в этом году постоянно интриги и скандалы вокруг нашего клуба. Это мешает хоккеистам.

К сожалению, приходится с этим соприкасаться. Хорошо, что у нас внутри коллектива ничего этого нет», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов .

Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»