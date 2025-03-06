«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в гостях благодаря голам Джеймса и Энцо

«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги конференций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рис Джеймс открыл счет на 46-й минуте. Энцо Фернандес отличился на 65-й. Габриэл Перейра на 80-й отыграл один мяч.

Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45 1/8 финала Паркен Копенгаген Матч завершен 1 - 2 0.41 XG 0.31 Челси Коэффициенты Матч окончен Лопес 90’ Хацидьякос 90’ Шьяха 87’ 87’ Фернандес Нееструп 86’ Перейра

79’ Дикс Гарананга 79’ Дикс 77’ 72’ Палмер Санчо Гочолейшвили Уэскас 70’ Мелинг Лопес 70’ 65’ Фернандес

Классон Маттссон 65’ Ашури Силва 65’ 46’ Джеймс

46’ Бадьяшиль Колуилл 46’ Меука Нкунку 46’ Кайседо Фернандес 2 тайм Перерыв 25’ Гюсто Кукурелья Копенгаген: Рамай, Мелинг (Лопес, 70), Гочолейшвили (Уэскас, 70), Хацидьякос, Дикс (Гарананга, 79), Перейра, Ашури (Силва, 65), Фрохольдт, Клем, Классон (Маттссон, 65), Шьяха, Тротт, Рунарссон, Гарананга, Уэскас, Лопес, Маттссон, Фальк, Немет, Силва 1 тайм Челси: Санчес, Гюсто (Кукурелья, 25), Бадьяшиль (Колуилл, 46), Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46), Дьюзбери-Холл, Палмер (Санчо, 72), Джордж, Меука (Нкунку, 46), Йоргенсен, Бергстрем, Кукурелья, Колуилл, Ачимпонг, Фернандес, Амугу, Нету, Нкунку, Санчо

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