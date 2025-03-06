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«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в гостях благодаря голам Джеймса и Энцо

«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги конференций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рис Джеймс открыл счет на 46-й минуте. Энцо Фернандес отличился на 65-й. Габриэл Перейра на 80-й отыграл один мяч.

Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финала
Паркен
Копенгаген
Матч завершен
1 - 2
0.41XG0.31
Челси
Коэффициенты
Матч окончен
Лопес
90’
Хацидьякос
90’
Шьяха
87’
87’
Фернандес
Нееструп
86’
  Перейра
79’
Дикс   Гарананга
79’
Дикс
77’
72’
Палмер   Санчо
Гочолейшвили   Уэскас
70’
Мелинг   Лопес
70’
65’
  Фернандес
Классон   Маттссон
65’
Ашури   Силва
65’
46’
  Джеймс
46’
Бадьяшиль   Колуилл
46’
Меука   Нкунку
46’
Кайседо   Фернандес
2тайм
Перерыв
25’
Гюсто   Кукурелья
Копенгаген:
Рамай, Мелинг (Лопес, 70), Гочолейшвили (Уэскас, 70), Хацидьякос, Дикс (Гарананга, 79), Перейра, Ашури (Силва, 65), Фрохольдт, Клем, Классон (Маттссон, 65), Шьяха, Тротт, Рунарссон, Гарананга, Уэскас, Лопес, Маттссон, Фальк, Немет, Силва
1тайм
Челси:
Санчес, Гюсто (Кукурелья, 25), Бадьяшиль (Колуилл, 46), Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46), Дьюзбери-Холл, Палмер (Санчо, 72), Джордж, Меука (Нкунку, 46), Йоргенсен, Бергстрем, Кукурелья, Колуилл, Ачимпонг, Фернандес, Амугу, Нету, Нкунку, Санчо

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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logoКопенгаген
logoЧелси
logoРис Джеймс
logoЭнцо Фернандес
Габриэл Перейра Магальяэс
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