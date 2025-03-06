Матч окончен
«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в гостях благодаря голам Джеймса и Энцо
«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги конференций.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рис Джеймс открыл счет на 46-й минуте. Энцо Фернандес отличился на 65-й. Габриэл Перейра на 80-й отыграл один мяч.
Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финалаПаркен
Матч завершен
1 - 2
0.41XG0.31
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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