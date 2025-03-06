Клэбо повторил достижение Вяльбе по количеству побед на одном чемпионате мира – он взял золото в 5 гонках

Йоханнес Клэбо повторил достижение Елены Вяльбе по количеству золота на одном ЧМ.

На чемпионате мира-2025 в Тронхейме лыжник победил в 5 гонках из 5. Он выиграл спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт, а сегодня в составе норвежской команды стал победителем эстафеты.

28 лет назад, на чемпионате мира-1997, который также проходил в Тронхейме, Вяльбе стала победительницей всех 5 гонок.

На нынешнем ЧМ осталась еще одна гонка – коньковый масс-старт на 50 км. Если Клэбо выиграет ее, то установит рекорд по количеству золотых наград на одном мировом первенстве.

Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?