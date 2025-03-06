Клэбо повторил достижение Вяльбе по количеству побед на одном чемпионате мира – он взял золото в 5 гонках
Йоханнес Клэбо повторил достижение Елены Вяльбе по количеству золота на одном ЧМ.
На чемпионате мира-2025 в Тронхейме лыжник победил в 5 гонках из 5. Он выиграл спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт, а сегодня в составе норвежской команды стал победителем эстафеты.
28 лет назад, на чемпионате мира-1997, который также проходил в Тронхейме, Вяльбе стала победительницей всех 5 гонок.
На нынешнем ЧМ осталась еще одна гонка – коньковый масс-старт на 50 км. Если Клэбо выиграет ее, то установит рекорд по количеству золотых наград на одном мировом первенстве.
Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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