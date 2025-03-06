КХЛ. «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь»
Сегодня прошли матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Барыс» одолел «Сибирь» (4:1), «Северсталь» обыграла «Витязь» (3:0), «Торпедо» потерпело поражение от «Авангарда (2:3)», «Металлург» был сильнее «Сочи» (3:0), «Салават Юлаев» в овертайме победил «Амур» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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