КХЛ. «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь»

Сегодня прошли матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Барыс » одолел «Сибирь » (4:1), «Северсталь » обыграла «Витязь » (3:0), «Торпедо » потерпело поражение от «Авангарда (2:3)», «Металлург» был сильнее «Сочи» (3:0), «Салават Юлаев» в овертайме победил «Амур» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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