  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь»
246

КХЛ. «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь»

Сегодня прошли матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Барыс» одолел «Сибирь» (4:1), «Северсталь» обыграла «Витязь» (3:0), «Торпедо» потерпело поражение от «Авангарда (2:3)», «Металлург» был сильнее «Сочи» (3:0), «Салават Юлаев» в овертайме победил «Амур» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoКХЛ
результаты матчей
logoСочи
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoАвангард
logoБарыс
logoСеверсталь
logoАмур
logoСалават Юлаев
logoАдмирал
logoСибирь
logoТорпедо
logoSports – Казахстан
logoВитязь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Коламбус» встретится с «Флоридой», «Тампа» сыграет с «Баффало», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
28сегодня, 21:05
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Кубок Стэнли для Александра так же важен. Руководство «Вашингтона» готовится к плей-офф, команда выглядит солидно»
25 минут назад
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
53 минуты назадСпецпроект
Рыбин о Бедарде: «В плей-офф НХЛ может попасть лет в 26. «Чикаго» был на коне, когда там играл Кэйн, а сейчас команда – аутсайдер»
158 минут назад
Разин после 3:0 с «Сочи»: «Вратарей стараюсь ни хвалить, ни ругать: они не хоккеисты, они – вратари, для меня их душа потемки. Боюсь сглазить, поэтому не трогаю»
1сегодня, 21:13
«Вегас» вернул Райлли Смита в результате обмена с «Рейнджерс». Форвард выиграл Кубок Стэнли-2023 в составе «Голден Найтс»
5сегодня, 20:41
Ларионов о 2:3 от «Авангарда»: «Победа вывела бы «Торпедо» в плей-офф, но это не было самоцелью. Мы играли с более опытной командой, были спорные решения арбитров»
4сегодня, 20:23
Евгений Кузнецов: «Сыграть против «Трактора» в Челябинске – маленькая мечта на этот год. Если кто-то скажет что-то нехорошее – это любя, от того, что я им не безразличен»
7сегодня, 20:07
«Рейнджерс» обменяли Райлли Смита в «Вегас» на Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025 (Фрэнк Серавалли)
4сегодня, 19:55
Ги Буше о 10 победах подряд: «Не слежу за какими‑то сериями, не верю в суеверия. Я ничего не менял в «Авангарде» с приезда и не планирую, стараемся играть мощно»
7сегодня, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Парайко выбыл минимум на 6 недель из-за травмы. Защитнику «Сент-Луиса» и сборной Канады предстоит операция на колене
14 минут назад
Мамбеталиев о 4:1 с «Сибирью»: «Барыс» забросил две шайбы в пустые, но они нужны были. Наши молодые ребята забили, играют нагло, продолжат так же, надеюсь»
43 минуты назад
Ги Буше об Окулове: «Рад, что удалось убедить его остаться в «Авангарде». У него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки, любой тренер мечтает о таких игроках»
сегодня, 20:54
Меркли об «УГМК-Арене»: «Я играл на арене «Эдмонтона», наша вполне составит ей конкуренцию, думаю. В России на трибунах всегда шумно, много зрителей»
сегодня, 18:34
Епанчинцев про 1:4: «Барыс» победил заслуженно. У «Сибири» не было недооценки соперника, больше половины команды у нас не пришли на игру, наверное»
1сегодня, 18:19
«Вашингтон» вызвал Алексеева из АХЛ. «Кэпиталс» отправили защитника в «Херши» для набора формы 1 марта
3сегодня, 17:18
«Барыс» одержал 500-ю победу в КХЛ. «Сибирь» проиграла 3 из 5 матчей в сезоне казахстанскому клубу
4сегодня, 17:04
Защитник «Ак Барса» Князев: «В АХЛ прямолинейный хоккей – бей, беги, забрось, ударь. В КХЛ более мастеровитые ребята, условия намного лучше»
сегодня, 16:53
Михайлов о гонке Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд в этом сезоне, учитывая его бомбардирские качества и форму, которую он набрал»
2сегодня, 16:17
Гуляев сыграет против «Торпедо» во 2-м звене нападения. Защитник «Авангарда» провел матч с «Сочи» в 3-м звене атаки
3сегодня, 15:52