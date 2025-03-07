Василевский – 3-й вратарь в истории НХЛ с 30+ победами в 8 или более сезонах подряд. Ранее такие серии были у Бродера и Руа
Андрей Василевский – 3-й вратарь в истории НХЛ с 30+ победами в 8 сезонах подряд.
Вратарь «Тампы» отразил 28 из 33 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5).
Победа стала для 30-летнего россиянина 30-й в 49 играх в сезоне (92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).
Он достиг отметки 30 побед за сезон в 8-й раз подряд (с сезона-2017/18). Это 3-я такая серия в истории лиги.
Ранее по 30+ побед в 8 или более сезонах подряд одерживали Мартин Бродер (12 сезонов за «Нью-Джерси», 1995/96 – 2007/08, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута) и Патрик Руа (8 сезонов за «Колорадо», 1995/96 – 2002/03).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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