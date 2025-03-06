«Салават» заложил 15 автомобилей и автобусов, ледозаливочную машину и медиакуб. Договор – до мая 2025-го, в этом месяце финал Кубка Гагарина (SHOT)

«Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей, ледозаливочную машину и медиакуб.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года. Именно в этом месяце завершится розыгрыш Кубка Гагарина.

В списке заложенного имущества указаны четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, а также медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, ледогенератор и машина для подрезки льда у бортов.

Отметим, что за последний год в «Салавате Юлаеве » трижды фиксировали задержки зарплаты: в августе и декабре 2024-го, а также в феврале 2025-го.

Команда занимает второе место в Восточной конференции, набрав 85 очков за 63 игры.