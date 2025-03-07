Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Во 2-м периоде Купер посадил его на скамейку после результативной ошибки

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Баффало».

Форвард «Тампы » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (6:5), в том числе приняв участие в победной шайбе.

На счету 31-летнего россиянина 92 (28+64) очка в 59 играх в текущем сезоне. Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кучеров (17:18, 3:26 – в большинстве, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и дважды промахнулся. Также допустил 1 потерю.

Отметим, что во 2-м периоде форвард «Сэйбрс» Джон-Джейсон Петерка забросил шайбу, отобрав шайбу у выходившего из зоны россиянина. После этой ошибки главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не выпускал Кучерова на лед до конца 20-минутки.