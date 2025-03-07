Стефен Карри набрал 40 очков в победном матче с «Бруклином»
Лидер «Уорриорс» обеспечил победу своей команде – 121:119.
На счету Карри – 40 очков, 12 из 20 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 4 передачи и 4 подбора. Карри удалось набрать 20 очков в 9 матчах из тех 10, в которых принимал участие Джимми Батлер.
«Так это работает, – объяснил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. – Джимми идет под щит. Парни попадают из-за дуги. Мы получаем очки в быстрых отрывах благодаря защите. Вторая половина – отличный пример тому».
Во второй половине «Уорриорс» отыграли 8-очковое отставание, а Карри набрал 20 очков, в том числе положил решающий бросок в матче.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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