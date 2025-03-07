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НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» на выезде вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Лейкерс» одержали восьмую победу подряд, победив «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» выезде одолел «Бруклин».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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