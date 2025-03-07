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Эрмосо обжаловала приговор Рубиалесу. Сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро

Дженнифер Эрмосо требует ужесточения приговора для Луиса Рубиалеса.

В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Адвокат футболистки заявил, что Дженнифер оспорит этот вердикт.

Сторона Эрмосо подала апелляцию, потребовав приговорить Рубиалеса, а также бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывший менеджер по маркетингу RFEF Рубена Риверу к 1,5 года тюрьмы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию. 

На случай, если этот запрос не будет удовлетворен, адвокат футболистки выдвинул еще одно требование: он просит приговорить Рубиалеса к одному году тюрьмы за поцелуй, а также повысить сумму полагающейся футболистке компенсации до 50 тысяч евро – сумму в 3 тысячи назвали «недостаточной». 

Юрист заявил, что более высокая сумма компенсации «больше соответствует реальному причиненному моральному ущербу, давлению средств массовой информации, ущербу имиджу игрока, ее стигматизации в самый важный момент ее спортивной карьеры», а также «экономическим возможностям агрессора». 

Прокуратура Испании обжаловала приговор Рубиалесу за поцелуй Эрмосо и потребовала повторного разбирательства

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: EFE
Федерация футбола Испании
Луис Рубиалес
logoсборная Испании жен
logoДженнифер Эрмосо
женский футбол
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