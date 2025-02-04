НБА. «Нью-Йорк» победил «Хьюстон», «Мемфис» крупно обыграл «Сан-Антонио» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.

«Нью-Йорк » победил «Хьюстон », «Мемфис » выиграл у «Сан-Антонио ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.