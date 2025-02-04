«Флорида» подарила Трампу клубный свитер в рамке с номером «45-47» – он 45-й и 47-й президент США. Также ему вручили золотую клюшку

«Флорида» подарила Дональду Трампу клубный свитер в рамке с номером «45-47».

Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли , обыграв в финале «Эдмонтон » (4-3, 2:1 в седьмом матче).

Хоккеисты вручили Трампу несколько подарков. Он получил два клубных свитера – один в рамке с номером «45-47» (Трамп является 45-м и 47-м президентом США, так как занял этот пост с перерывом – Спортс’‘), второй с 47-м номером на спине и 45-м на плечах.

Также политику вручили золотую клюшку.

Изображения: кадры из видео в соцсети Белого дома.

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