Роналду о популярности: «Люди любят Криштиану. Не моя вина, что я самый известный. Цифры не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться»
Криштиану Роналду рассказал, каково быть знаменитым.
«Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану.
Зачем мне думать о чем-то невозможном, вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка.
Цифры, в футболе и за его пределами, не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что правда», – заявил 39-летний нападающий.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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