Роналду о популярности: «Люди любят Криштиану. Не моя вина, что я самый известный. Цифры не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться»

Криштиану Роналду рассказал, каково быть знаменитым.

«Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану .

Зачем мне думать о чем-то невозможном, вроде похода в бар, где меня не узнают? Я другой. Точка.

Цифры, в футболе и за его пределами, не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться. Или я хвастаюсь чем-то, что правда», – заявил 39-летний нападающий.