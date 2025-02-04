Зуб сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Оттавы» 2+6 в 28 играх в сезоне
Артем Зуб сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом».
Защитник «Оттавы» выступил вторым ассистентом при шайбах Джейка Сэндерсона и Давида Перрона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (5:2).
В активе 29-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Зуб (22:10, 0:32 – в большинстве, 1:30 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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