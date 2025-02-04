«Ман Сити» за 60 млн евро купил Нико у «Порту»
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Нико Гонсалеса.
Полузащитник «Порту» подписал с «горожанами» контракт до 2029 года.
Фото: mancity.com
Сообщалось, что за 23-летнего испанца заплатят 60 млн евро. «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.
В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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