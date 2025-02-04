«Ман Сити» за 60 млн евро купил Нико у «Порту»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Нико Гонсалеса.

Полузащитник «Порту» подписал с «горожанами» контракт до 2029 года.

Фото: mancity.com

Сообщалось , что за 23-летнего испанца заплатят 60 млн евро. «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.

В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь .