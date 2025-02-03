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  • «Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша «Золотого мяча», а Месси – нет, он так получил три приза. Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце
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«Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша «Золотого мяча», а Месси – нет, он так получил три приза. Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце

Эду Агирре считает, что футбольное сообщество недооценило Криштиану Роналду.

– На ваш взгляд, Криштиану Роналду оценивают справедливо или нет?

– Думаю, что Криштиану не оценивают по достоинству.

Для того чтобы Криштиану выиграл «Золотой мяч», он должен был провести идеальный сезон, а Лионель Месси – нет. Лионель так выиграл три «Золотых мяча».

Криштиану для выигрыша «Золотого мяча» нужно было выиграть Лигу чемпионов, Евро, стать лучшим бомбардиром сезона. Месси это не касалось.

– С Криштиану обошлись несправедливо?

– Критика всегда есть. Как я уже говорил, его либо любят, либо ненавидят.

Но для того, чтобы люди оценили Криштиану, ему нужно было их поразить. В противном случае это было бы похоже на то, что его игнорируют, – сказал журналист и друг португальца Эду Агирре, который взял интервью у форварда.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
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