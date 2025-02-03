Начался суд над Рубиалесом за поцелуй Эрмосо. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м

Начался судебный процесс над Луисом Рубиалесом за поцелуй Дженнифер Эрмосо.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Сегодня Национальный суд Испании начал рассмотрение дела бывшего президента RFEF. Прокуратура требует для Рубиалеса 2 года и 6 месяцев тюремного заключения за «поцелуй без согласия и предполагаемое последующее принуждение».

На скамье подсудимых также оказались бывший тренер сборной Испании Альберт Луке, бывший тренер женской сборной Хорхе Вильда и бывший менеджер по маркетингу RFEF Рубен Ривера, которых прокуратура просит приговорить к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения за «действия по принуждению».

Ранее сообщалось, что Луке по договоренности с Рубиалесом намеревался склонить Дженнифер к сотрудничеству, используя свои хорошие личные отношения с футболисткой.

Кроме того, Эрмосо просит запретить Рубиалесу приближаться к ней или находиться в непосредственной близости от нее в радиусе 500 метров в течение четырех лет.

Устное слушание началось с предварительных вопросов. Сегодня же должны заслушать показания трех свидетелей: самой Дженнифер , директора федерации по женскому футболу Аны Альварес и руководителя пресс-службы женской сборной Патрисии Перес, которые занимали эти должности на тот момент.

Эрмосо ранее выступала за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года играет за мексиканские клубы.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства. Эрмосо подчеркнула, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй