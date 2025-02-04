Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей – один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»
Президент США в Белом доме в Вашингтоне принял хоккеистов, тренерский штаб и персонал «Флориды», которая стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. В финальной серии «Пантерс» победили «Эдмонтон» со счетом 4-3.
«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен! Я должен увидеть его, где он? (В этот момент Трамп повернулся, подошел и пожал руку Бобровскому – Спортс’‘.)
Как же он хорош! Вы должны оказаться в Зале хоккейной славы. Сколько вам лет? Скажу вам, что вы были невероятны! Вы проделали потрясающую работу. Давление в седьмом матче было огромным, а вы сыграли потрясающе, отличная работа.
От лица всех, кто смотрел – спасибо, Боб! Сергей начал карьеру незадрафтованным свободным агентом, а в итоге стал обладателем Кубка Стэнли и останется в истории как один из лучших голкиперов. Вы должны собой гордиться, особенно с учетом того, что вы не были задрафтованы, неплохая сделка, а?» – сказал Дональд Трамп.
Изображение: кадр из видео в соцсети Белого дома
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