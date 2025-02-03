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  • Станислав Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер. Когда убирают кого-то из молодых коллег – звоню с поздравлениями»
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Станислав Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер. Когда убирают кого-то из молодых коллег – звоню с поздравлениями»

Станислав Черчесов высказался о своих увольнениях.

– Какая отставка в вашей карьере стала самой обидной? Когда вы чувствовали – черт, ну не по делу же.

– Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» – у «Амкара», с «Легией» контракт закончился, и не стал продлевать. В Венгрии – своя история, в сборных России и Казахстана – свои.

Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер (улыбается). Когда убирают кого-то из молодых коллег – звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер.

Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.

– У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?

– То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом – вот что главное. Но везде требуется какое-то время.

Пример. Спросите любого специалиста – иногда двух месяцев зимних сборов и десятка контрольных матчей мало, чтобы начало что-то получаться. А когда после двух тренировок нужно побеждать Норвегию или Австрию... Как это сделать, ни на одних тренерских курсах не объяснят – только на своей шкуре можно понять.

– Приоритетное направление – Россия или заграница?

– Хотелось бы работать в своей стране или, по крайней мере, там, где говорят на русском, – сказал Черчесов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
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