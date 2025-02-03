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  • Кожевников о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Настоящий стендап-комик один – тренер СКА, пресса возбуждена, будильники звенят, психоз. Индустрия комиков – рассадник потенциальных иноагентов»
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Кожевников о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Настоящий стендап-комик один – тренер СКА, пресса возбуждена, будильники звенят, психоз. Индустрия комиков – рассадник потенциальных иноагентов»

Александр Кожевников назвал Романа Ротенберга главным стендапером в хоккее.

– Прочитал заметку о том, что на афише предстоящего Матча звезд в Новосибирске будут стендап-комики – некие Чебатков, Стахович и так далее по списку. Эти загадочные парни будут помогать главным тренерам четырех сборных конференций.

Ребята, я, возможно, старомоден, но в чем фишка? Привлекут ли эти, извините за выражение, стендаперы дополнительную аудиторию к хоккею? Не превратят ли хоккейное событие в балаган пошлости и самоуничижения?

Тем более что для меня вся эта индустрия комиков – рассадник потенциальных иноагентов, которые не любят свой народ, но любят зарабатывать на нем деньги.

– Но НХЛ на звездных выходных хочет больше шоу и рейтингов, чем хоккея, отсюда, видимо, и идея с комиками.

– Вам нужен исключительно рейтинг? Хорошо. Тогда зовите главного тренера СКА!

И я не шучу, вы только посмотрите нашу прессу. В СМИ в этом хоккейном сезоне настоящий стендап-комик у нас только один – главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздергивается на части, откликов – сотни, в них безумствует весь СССР – от Прибалтики до Украины. Так что не сомневайтесь, без этого тренера Матч звезд никакого рейтинга не даст.

Я вам скажу, что этот психоз набирает ход. Пресса возбуждена до предела, будильники звенят, и даже ребятишки, разложившие наш футбол, теперь перебегают разлагать наш хоккей.

Так вот, эту публику я хочу охладить. Ребята, вы пока сами не понимаете, что попали в поставленную вам ловушку и работаете на СКА. Мой совет: отдышитесь, включите мозги – и поработайте на весь российский хоккей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Комики Чебатков, Гараев, Стахович и Хугаев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ

Кожевников похвалил Задорова: «Перебарывает чувство стыда за Родину, перестает цитировать пропаганду. Штирлиц номер 2! Этак скоро он откажется играть на территории США»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Кожевников
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