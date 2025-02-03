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Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»

Дженнифер Эрмосо рассказала подробности поцелуя с Луисом Рубиалесом.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы. 

Сегодня Национальный суд Испании начал рассмотрение дела бывшего президента RFEF. Слушание началось с предварительных вопросов. Сегодня же должны заслушать показания трех свидетелей. В первую очередь суд обратился к самой Эрмосо.

– Что произошло, когда вы поднялись на пьедестал, чтобы получить медаль, и к вам подошел президент?

– Мне нужно было идти к пьедесталу, чтобы поприветствовать власти. Я поприветствовала королеву, ее дочь, и затем помню, что встретила Рубиалеса. Мы обнялись. Затем он вскочил и сказал мне: «Мы победили благодаря тебе». Дальше были руки на моих ушах и поцелуй.

– А что касается его прыжка, задел ли он при этом [ваше] тело?

– Вы можете увидеть это на фотографиях. Он оттолкнул мое тело назад. Его ноги оказались в области моей талии.

– Могли ли вы пошатнуться?

– Учитывая дисбаланс веса, мне пришлось напрячь силы и удержать нас обоих.

– Он сказал: «Могу ли я тебя поцеловать?»

– Я ничего не слышала и не понимала. Он закрыл мне уши руками, а затем поцеловал в губы. Я слышала, что он мне сказал, но я не слышала про поцелуй. Я не видела его жестов. Была музыка и фоновый шум.

– Если бы он задал этот вопрос, вы бы согласились?

– Нет.

– Не согласились?

– Нет.

– В ходе других контактов с Луисом Рубиалесом вы делали ему какие-либо намеки?

– Нет, никогда.

– Вы обычно целуете в губы людей, которым не особенно доверяете?

– Только когда я сама решу это сделать.

– Вам кажется, что это нечто большее, чем поцелуй вежливости?

– Незнакомцы целуются по два раза. В Мексике один раз. В щеку.

– Была ли у вас возможность отреагировать?

– Нет. Он с силой схватил меня за голову. Я не могла отреагировать. Это длилось тысячные доли секунды. Я чувствовала, что полностью выпала из контекста. Я знала, что мой босс целует меня.

Этого не должно было случиться. Я почувствовала отсутствие уважения к себе. Он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Я не ожидала этого поступка. Ко мне проявили неуважение, – сказала нападающая сборной Испании.

Эрмосо ранее выступала за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года играет за мексиканские клубы.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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