Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»
Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы.
Сегодня Национальный суд Испании начал рассмотрение дела бывшего президента RFEF. Слушание началось с предварительных вопросов. Сегодня же должны заслушать показания трех свидетелей. В первую очередь суд обратился к самой Эрмосо.
– Что произошло, когда вы поднялись на пьедестал, чтобы получить медаль, и к вам подошел президент?
– Мне нужно было идти к пьедесталу, чтобы поприветствовать власти. Я поприветствовала королеву, ее дочь, и затем помню, что встретила Рубиалеса. Мы обнялись. Затем он вскочил и сказал мне: «Мы победили благодаря тебе». Дальше были руки на моих ушах и поцелуй.
– А что касается его прыжка, задел ли он при этом [ваше] тело?
– Вы можете увидеть это на фотографиях. Он оттолкнул мое тело назад. Его ноги оказались в области моей талии.
– Могли ли вы пошатнуться?
– Учитывая дисбаланс веса, мне пришлось напрячь силы и удержать нас обоих.
– Он сказал: «Могу ли я тебя поцеловать?»
– Я ничего не слышала и не понимала. Он закрыл мне уши руками, а затем поцеловал в губы. Я слышала, что он мне сказал, но я не слышала про поцелуй. Я не видела его жестов. Была музыка и фоновый шум.
– Если бы он задал этот вопрос, вы бы согласились?
– Нет.
– Не согласились?
– Нет.
– В ходе других контактов с Луисом Рубиалесом вы делали ему какие-либо намеки?
– Нет, никогда.
– Вы обычно целуете в губы людей, которым не особенно доверяете?
– Только когда я сама решу это сделать.
– Вам кажется, что это нечто большее, чем поцелуй вежливости?
– Незнакомцы целуются по два раза. В Мексике один раз. В щеку.
– Была ли у вас возможность отреагировать?
– Нет. Он с силой схватил меня за голову. Я не могла отреагировать. Это длилось тысячные доли секунды. Я чувствовала, что полностью выпала из контекста. Я знала, что мой босс целует меня.
Этого не должно было случиться. Я почувствовала отсутствие уважения к себе. Он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Я не ожидала этого поступка. Ко мне проявили неуважение, – сказала нападающая сборной Испании.
Эрмосо ранее выступала за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года играет за мексиканские клубы.
Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»
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