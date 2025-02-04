Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»

Криштиану Роналду высказался о соперничестве с Лионелем Месси.

«Мы 15 лет делили сцену во время вручения наград и всегда хорошо ладили. Помню, как однажды я переводил его на английский, было забавно.

Он всегда хорошо относился ко мне, он защищал свои клуб и сборную, а я – свои.

Мы подпитывали друг друга, временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста», – сказал форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду в интервью журналисту Эду Агирре.