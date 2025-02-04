«Челси» поднялся на 4-е место после 24-го тура АПЛ, до «Ливерпуля» – 13 очков. «Ман Сити» стал 5-м
«Челси» вернулся в первую четверку АПЛ.
Команда Энцо Марески одолела «Вест Хэм» (2:1) в 24-м туре АПЛ.
Лондонцы набрали 43 очка и идут на 4-й строчке. До лидирующего «Ливерпуля» – 13 баллов, до «Арсенала» – 7, до «Ноттингем Форест» – 4.
«Манчестер Сити» в результате победы «Челси» упал на 5-е место. У него и «Ньюкасла» по 41 очку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем