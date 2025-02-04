«Челси» поднялся на 4-е место после 24-го тура АПЛ, до «Ливерпуля» – 13 очков. «Ман Сити» стал 5-м

«Челси» вернулся в первую четверку АПЛ.

Команда Энцо Марески одолела «Вест Хэм» (2:1) в 24-м туре АПЛ .

Лондонцы набрали 43 очка и идут на 4-й строчке. До лидирующего «Ливерпуля » – 13 баллов, до «Арсенала » – 7, до «Ноттингем Форест» – 4.

«Манчестер Сити » в результате победы «Челси » упал на 5-е место. У него и «Ньюкасла» по 41 очку.