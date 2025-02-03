ТВ «Реала» о неудалении Ромеро за фол на Мбаппе: «Скандал мирового масштаба. Лига запятнана наследниками Негрейры, и это дискредитирует испанский футбол и бренд Испании в мире»

На клубном ТВ «Реала» снова раскритиковали судейство в матче с «Эспаньолом».

«Мадрид» уступил «Эспаньолу » (0:1) в 22-м туре Ла Лиги .

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

Также не был засчитан гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

«Непонятное, необъяснимое решение. Скандал мирового масштаба. Это лига, запятнанная наследниками Негрейры, и это дискредитирует испанский футбол и бренд Испании в мире.

Скандал настолько велик, что вся пресса в Испании и во всем мире единодушно говорит о скандале.

Решения, принятые Муньисом Руисом в поле и Иглесиасом Вильянуэвой на ВАР, являются частью истории самых серьезных ошибок, допущенных техническим судейским комитетом при Медине Канталехо и главе ВАР Клосе Гомесе», – заявил диктор клубного канала.

ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»

ТВ «Реала» о судействе с «Эспаньолом»: «Позор. Достигнута четкая цель – предотвратить победу «Мадрида». Мы уже много лет терпим одно и то же»