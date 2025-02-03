Переводчик Моуринью перепутал слова «сумерки» и «туалет». Тренер «Фенербахче» с улыбкой стукнул его и поправил

Жозе Моуринью в шутку ударил переводчика из-за неверного перевода.

Главный тренер «Фенербахче » общался с представителями прессы и произнес фразу: «Я вхожу в сумеречную зону».

Однако переводчик португальского специалиста перепутал слова «сумерки» (twilight – Спортс’‘) и «туалет» (toilet – Спортс’‘).

Жозе Моуринью заметил это, стукнул его и поправил: «Не туалетная зона. Сумеречная. Не туалет, мужик!»