RFEF о жалобе «Реала» на судейство: «Тон и серьезность обвинений вызывают сожаление. Конструктивная критика всегда приветствуется, но она должна быть уважительной»

RFEF ответила «Реалу» на претензии к судейству.

Ранее «Мадрид » официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности, справедливости и постоянному совершенствованию механизмов судейства, основополагающим принципам, гарантирующим развитие и честность наших соревнований.

Тон и серьезность обвинений вызывают глубокое сожаление. Они ставят под сомнение честность судейских органов и функционирование соревнований в целом. Мы понимаем, что при развитии профессионального футбола могут быть разногласия относительно некоторых решений, но мы верим, что все стороны действуют с ответственностью и уважением, которых требует высочайший уровень нашего спорта.

Мы хотим выразить наше абсолютное уважение всем нашим судьям, которые выполняют свою работу профессионально, тщательно и при постоянной оценке. Судейская работа по своей природе подлежит проверке и анализу, но это не может приводить к обобщенным обвинениям, которые ставят под сомнение ее честность, поскольку это не только влияет на самих судей, но и подрывает доверие к футболу в целом.

Важно задуматься о последствиях систематических сомнений в судействе. Постоянная делегитимация судейской работы за пределами установленных каналов порождает атмосферу недоверия, которая не приносит пользы ни испанскому футболу, ни его соревнованиям.

Конструктивная критика всегда приветствуется и необходима для постоянного совершенствования, но она должна осуществляться в установленных рамках и с уважением, требуемым всеми сторонами нашего вида спорта.

RFEF погружена в процесс модернизации и структурного улучшения всех областtq судейства, в соответствии с передовой международной практикой и при поддержке компетентных органов в этой области. Цель состоит в том, чтобы двигаться вперед при поддержке всех участников испанского футбола.

Мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности и постоянному улучшению наших соревнований, и мы верим, что сотрудничество клубов в конструктивном духе будет способствовать дальнейшему усилению испанского футбола», – говорится в заявлении федерации, в тексте которого ни разу не упомянули «Реал».