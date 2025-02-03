«Милан» купил Хименеса у «Фейеноорда» за 32+3 млн евро. Форвард взял 7-й номер

Сантьяго Хименес перешел в «Милан».

Итальянский клуб объявил о подписании нападающего «Фейеноорда ». Стороны заключили контракт до июня 2029 года, игрок взял 7-й номер.

Ранее сообщалось , что «россонери» заплатят 32 миллиона евро и бонусы за мексиканского футболиста.

Николо Скира уточняет , что речь идет о сумме 32+3 млн евро. Зарплата Сантьяго составит 2,2 млн в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Хименес забил 7 голов и сделал 1 передачу в 11 матчах чемпионата Нидерландов. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь .

Фото: acmilan.com