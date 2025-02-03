«Милан» купил Хименеса у «Фейеноорда» за 32+3 млн евро. Форвард взял 7-й номер
Сантьяго Хименес перешел в «Милан».
Итальянский клуб объявил о подписании нападающего «Фейеноорда». Стороны заключили контракт до июня 2029 года, игрок взял 7-й номер.
Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят 32 миллиона евро и бонусы за мексиканского футболиста.
Николо Скира уточняет, что речь идет о сумме 32+3 млн евро. Зарплата Сантьяго составит 2,2 млн в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне Хименес забил 7 голов и сделал 1 передачу в 11 матчах чемпионата Нидерландов. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Фото: acmilan.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
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