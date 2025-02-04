«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» – 2:1! Боуэн забил после ошибки Колуилла, у Уан-Биссаки автогол
«Челси» одолел «Вест Хэм» (2:1) в 24-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джеррод Боуэн открыл счет на 42-й минуте после ошибки Ливая Колуилла. Педру Нету на 64-й забил ответный мяч. Аарон Уан-Биссака забил в свои ворота на 74-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем