«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» – 2:1! Боуэн забил после ошибки Колуилла, у Уан-Биссаки автогол

«Челси» одолел «Вест Хэм» (2:1) в 24-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джеррод Боуэн открыл счет на 42-й минуте после ошибки Ливая Колуилла. Педру Нету на 64-й забил ответный мяч. Аарон Уан-Биссака забил в свои ворота на 74-й.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ