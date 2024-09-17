  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов стартует! «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб
28

Лига чемпионов стартует! «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб

Сегодня стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей. 

Сегодня «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» будет противостоять «Штутгарту», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с загребским «Динамо». 

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoШтутгарт
logoЛилль
logoМилан
logoЛиверпуль
logoСпортинг
logoПСВ
logoЮвентус
logoАстон Вилла
logoРеал Мадрид
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДинамо Загреб
результаты
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости
2441 минуту назад
Как начнется Лига чемпионов? Попробуйте угадать победителей матчей
сегодня, 05:00Спецпроект
Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»
26сегодня, 04:46
Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
84сегодня, 03:22
Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему
183вчера, 21:43
Мостовой о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «У нас голевых больше, чем голов у многих. Почему их никто не считал? Мы что, играли в другой футбол?»
74вчера, 21:22
Алиссон о расширении ЛЧ: «Никто не спрашивает игроков, что они думают о числе матчей. Но все устали. Нужно, чтобы нас выслушали»
50вчера, 20:52
Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Глубоко верующий человек, как и я. Это самое главное, что мне понравилось. Артем – победитель и настоящий профессионал»
41вчера, 20:43
Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов
182вчера, 20:17
«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»
23вчера, 19:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы знали, что Дзюба – душа компании. Он реально умеет объединять всю команду. Молодых не гоняет». Хавбек «Акрона» Пестряков о форварде
6 минут назад
Колыванов о «Зените»: «В Соболева вообще не верю, он тяжелый. Клуб укрепился на все возможные случаи, чтобы не доводить болельщиков до инфаркта»
316 минут назад
Сергеев об игре за «Крылья»: «Главное – почувствовать голы, которые я забивал раньше. Тогда и за лучшего бомбардира можно побороться. Глобально не обращаю на это внимание»
126 минут назад
Федотов о желании получить 200 млн рублей от ЦСКА: «Это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом»
936 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» сыграет с «Барнсли», «Эвертон» против «Саутгемптона»
2сегодня, 05:45
Дзюба о возможном переходе в «Крылья»: «Слышал про это, но не занимался. Все эти агентские дела не очень люблю. Время не очень хорошее, многое агенты решают»
6сегодня, 05:15
Сборная Боснии навсегда исключила Ахмедходжича. Игрок «Шеффилда» раскритиковал медиков команды и заявил о временном отказе играть за нее
4сегодня, 04:58
Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»
14сегодня, 04:34
«В Чили поработал арбитром матча в женской тюрьме. Неплохо получалось, может, стану судьей. Хотя скорее певцом». Вингер «Оренбурга» Томпсон о будущем
4сегодня, 03:58
Аршавин о Сперцяне и Европе: «Ему нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в «ПСЖ»
9сегодня, 03:46