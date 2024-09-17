Лига чемпионов стартует! «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб

Сегодня стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Сегодня «Ювентус » примет ПСВ , «Реал » будет противостоять «Штутгарту», «Милан» сыграет с «Ливерпулем », «Бавария » – с загребским «Динамо».

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов