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Соболев о «Зените»: «Я пришел в клуб, второе имя которого – чемпион. Мотивация всегда запредельная»

Александр Соболев оценил свое состояние после матча с «Рубином» (2:0).

Вы долго не тренировались. Как вы поддерживали форму и насколько вы чувствуете себя в тонусе?

– Летом где-то месяц тренировался индивидуально с тренером по физической подготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Поэтому конечно я потерял игровой тонус. Нужно тренироваться с командой, играть, и тогда все будет отлично.

Сколько нужно времени?

– Я думаю, совсем чуть-чуть.

Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшнюю игру, вы свою функциональную готовность лучше оцениваете?

– Уже лучше, да.

Вы получили желтую карточку. Не слишком ли рискованно шли в том эпизоде?

– Конечно, неприятно. Попытался достать мяч, но не успел. Чистая желтая карточка.

Первый домашний матч добавил мотивации?

– Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион, – сказал нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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