Соболев о «Зените»: «Я пришел в клуб, второе имя которого – чемпион. Мотивация всегда запредельная»
– Вы долго не тренировались. Как вы поддерживали форму и насколько вы чувствуете себя в тонусе?
– Летом где-то месяц тренировался индивидуально с тренером по физической подготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Поэтому конечно я потерял игровой тонус. Нужно тренироваться с командой, играть, и тогда все будет отлично.
– Сколько нужно времени?
– Я думаю, совсем чуть-чуть.
– Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшнюю игру, вы свою функциональную готовность лучше оцениваете?
– Уже лучше, да.
– Вы получили желтую карточку. Не слишком ли рискованно шли в том эпизоде?
– Конечно, неприятно. Попытался достать мяч, но не успел. Чистая желтая карточка.
– Первый домашний матч добавил мотивации?
– Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя – чемпион, – сказал нападающий «Зенита».
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