Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту
Олег Матыцин возглавит комитет Госдумы по физической культуре и спорту.
Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Накануне «Единая Россия» предложила выдвинуть кандидатуру Матыцина на должность главы комитета. В июле от этой должности был освобожден Дмитрий Свищев.
Матыцин был министром спорта России с 2020-го по 2024 год.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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