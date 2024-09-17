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Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Олег Матыцин возглавит комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Накануне «Единая Россия» предложила выдвинуть кандидатуру Матыцина на должность главы комитета. В июле от этой должности был освобожден Дмитрий Свищев.

Матыцин был министром спорта России с 2020-го по 2024 год. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoОлег Матыцин
Политика
Вячеслав Володин
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