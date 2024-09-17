ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть игру Караваева рукой перед голом «Зенита» и неудаление Алипа за стычку с Мойзесом

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ .

Московский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с игрой Вячеслава Караваева рукой перед голом Лусиано Гонду. ЦСКА считает, что взятие ворот было засчитано ошибочно.

Также армейцы просят изучить момент стычки Нуралы Алипа и Мойзеса Барбозы на 80-й минуте – защитник «Зенита» не был удален.

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.