Хави считает, что «Барса» пытается дискредитировать его. Экс-тренера каталонцев задели слова Педри о прогрессе команды в физике при Флике

Хави разочарован действиями «Барселоны».

В начале сентября полузащитник каталонцев Педри высказался об игре при новом главном тренере команды Ханс-Дитере Флике : «Работаем намного интенсивнее, чем прежде , и не проседаем после 70 минут. Я чувствую себя свободнее».

Это высказывание задело бывшего тренера «Барселоны» Хави, сообщают Diario Sport и As. Он считает слова игрока несправедливыми, поскольку в чемпионском сезоне у «Барселоны» были лучшие показатели в лиге в плане физики.

Испанский специалист также очень удивлен некоторыми заявлениями клуба после его ухода. Хави и его близкие считают, что в «Барселоне» ведется кампания по дискредитации экс-тренера команды и восхвалению Флика.