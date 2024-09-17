Хави считает, что «Барса» пытается дискредитировать его. Экс-тренера каталонцев задели слова Педри о прогрессе команды в физике при Флике
Хави разочарован действиями «Барселоны».
В начале сентября полузащитник каталонцев Педри высказался об игре при новом главном тренере команды Ханс-Дитере Флике: «Работаем намного интенсивнее, чем прежде, и не проседаем после 70 минут. Я чувствую себя свободнее».
Это высказывание задело бывшего тренера «Барселоны» Хави, сообщают Diario Sport и As. Он считает слова игрока несправедливыми, поскольку в чемпионском сезоне у «Барселоны» были лучшие показатели в лиге в плане физики.
Испанский специалист также очень удивлен некоторыми заявлениями клуба после его ухода. Хави и его близкие считают, что в «Барселоне» ведется кампания по дискредитации экс-тренера команды и восхвалению Флика.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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