«Соболев – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка на игре с «Рубином»
Болельщики «Зенита» выразили неприязнь к Александру Соболеву.
Форвард вышел в стартовом составе на игру против «Рубина» в Фонбет Кубке России.
Фанаты команды из Санкт-Петербурга сперва освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем начали скандировать: «Соболев – ######!»
На 26-й минуте матча Александр отметился результативной передачей.
«Зенит» – «Рубин». 1:0 – Мантуан открыл счет. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости