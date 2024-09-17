«Соболев – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка на игре с «Рубином»

Болельщики «Зенита» выразили неприязнь к Александру Соболеву.

Форвард вышел в стартовом составе на игру против «Рубина » в Фонбет Кубке России.

Фанаты команды из Санкт-Петербурга сперва освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем начали скандировать: «Соболев – ######!»

На 26-й минуте матча Александр отметился результативной передачей .

«Зенит» – «Рубин». 1:0 – Мантуан открыл счет. Онлайн-трансляция