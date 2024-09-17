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«Бавария» – «Динамо» Загреб. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Бавария» принимает «Динамо» Загреб в 1-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс”
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДинамо Загреб
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