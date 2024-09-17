«Авангард» проиграл 3 матча подряд. У команды Звягина три победы в 6 играх на старте сезона КХЛ

«Авангард» проиграл 3 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством Сергея Звягина на выезде потерпела поражение от «Салавата Юлаева » (2:4).

Это третье подряд поражение «Авангарда » в КХЛ . Ранее клуб выиграл три матча подряд.

20 сентября омичи сыграют на домашней площадке с «Автомобилистом».