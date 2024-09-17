«Авангард» проиграл 3 матча подряд. У команды Звягина три победы в 6 играх на старте сезона КХЛ
«Авангард» проиграл 3 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством Сергея Звягина на выезде потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).
Это третье подряд поражение «Авангарда» в КХЛ. Ранее клуб выиграл три матча подряд.
20 сентября омичи сыграют на домашней площадке с «Автомобилистом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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